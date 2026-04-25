Во Флориде закрыли первый в мире парк ленивцев из-за массовой гибели животных

31 ленивец умер в первом в мире центре ленивцев во Флориде, сообщает New York Post. Массовая гибель животных в центре Sloth World Orlando произошла еще до его официального открытия, которое прошло в марте прошлого года.

Согласно расследованию Комиссии по охране рыб и диких животных Флориды (FWC), первая партия из 21 ленивца погибла от переохлаждения после прибытия из Гайаны в декабре 2024 года.

По данным расследования, животных держали на складе без водопровода и электричества. Из-за сбоя в электросети, к которой обогреватели были подключены через удлинитель из соседнего здания, ленивцы остались без тепла в морозную ночь. Вторая партия животных из Перу также погибла: два ленивца прибыли мертвыми, остальные восемь скончались от истощения.

Бывший владелец заведения отрицает обвинения в халатности, списывая трагедию на иностранный вирус. Власти округа Ориндж издали приказ о прекращении работы объекта, так как у компании не было разрешений на содержание животных на складе и лицензии Министерства сельского хозяйства США на публичный показ млекопитающих.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше