Сакс: США заблуждаются, считая себя самой могущественной державой в мире

Вашингтону следует искать союзников с другими сильными государствами, заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор.

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. США пора перестать считать себя самой могущественной мировой державой и искать способы сотрудничать с другими сильными государствами. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«Нам присуще одно всепоглощающее заблуждение, что Америке принадлежит господствующее положение в мире. Каждый день, когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что мы самые могущественные за всю мировую историю, наверное, ему приятно. Наверное, его последователям приятно говорить так, но это совершенно неправильный подход», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«В мире много ядерных держав, много могущественных стран. Нам необходимо найти способы ладить, понимать друг друга, сотрудничать, решать проблемы и не попадать в ловушку войны, которая за короткое время может разрушить мировую экономику или даже сам мир», — добавил эксперт.

Сакс убежден, что весь сегодняшний пафос — это лишь пережитки присущей в прошлом Соединенным Штатам идеи, что именно они должны управлять миром. Причем нынешний американский лидер, по словам экономиста, придерживается «особого мнения на этот счет» и полагает, что «именно он должен управлять миром».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше