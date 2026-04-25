Сакс: США заблуждаются, считая себя самой могущественной державой в мире

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. США пора перестать считать себя самой могущественной мировой державой и искать способы сотрудничать с другими сильными государствами. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.
«Нам присуще одно всепоглощающее заблуждение, что Америке принадлежит господствующее положение в мире. Каждый день, когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что мы самые могущественные за всю мировую историю, наверное, ему приятно. Наверное, его последователям приятно говорить так, но это совершенно неправильный подход», — сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«В мире много ядерных держав, много могущественных стран. Нам необходимо найти способы ладить, понимать друг друга, сотрудничать, решать проблемы и не попадать в ловушку войны, которая за короткое время может разрушить мировую экономику или даже сам мир», — добавил эксперт.
Сакс убежден, что весь сегодняшний пафос — это лишь пережитки присущей в прошлом Соединенным Штатам идеи, что именно они должны управлять миром. Причем нынешний американский лидер, по словам экономиста, придерживается «особого мнения на этот счет» и полагает, что «именно он должен управлять миром».