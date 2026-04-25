Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих пострадавших при сходе лавины в Бурятии доставили в больницу

Троих мужчин, пострадавших в результате схода лавины на территории Бурятии, доставили в медицинское учреждение.

Троих мужчин, пострадавших в результате схода лавины на территории Бурятии, доставили в медицинское учреждение.

Об этом РИА Новости сообщили представители республиканского агентства ГО и ЧС.

Туристов привезли в Тункинскую районную больницу в населённом пункте Кырен.

По их словам, после первичного осмотра двоих граждан было решено перевести на амбулаторное лечение.

«По результатам осмотра один человек госпитализирован», — сообщила собеседница агентства.

24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы находились семь человек.

Один турист погиб, троих обнаружили живыми. Поиски ещё троих продолжаются.

Возбуждено уголовное дело.