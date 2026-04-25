Троих пострадавших при сходе лавины в Бурятии доставили в больницу

Троих мужчин, пострадавших в результате схода лавины на территории Бурятии, доставили в медицинское учреждение.
Об этом РИА Новости сообщили представители республиканского агентства ГО и ЧС.
Туристов привезли в Тункинскую районную больницу в населённом пункте Кырен.
По их словам, после первичного осмотра двоих граждан было решено перевести на амбулаторное лечение.
«По результатам осмотра один человек госпитализирован», — сообщила собеседница агентства.
24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы находились семь человек.
Один турист погиб, троих обнаружили живыми. Поиски ещё троих продолжаются.
Возбуждено уголовное дело.