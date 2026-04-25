В посольстве РФ отреагировали на планы Финляндии на ЯО: «Мы учтём»

Россия при военном планировании учтет «даже теоретическую» возможность размещения ядерного оружия в Финляндии. Об этом сообщил источник в посольстве в Хельсинки.
«Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании», — сказал источник в посольстве для РИА Новости.
В посольстве РФ предупредили: если поправки Финляндии примут, она сможет ввозить к себе ядерное оружие когда угодно — все преграды будут сняты.
Напомним, что 23 апреля кабмин Финляндии предложил парламенту разрешить ввозить, перевозить и хранить в стране ядерное оружие в оборонных целях.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отреагировал на подобные планы Финляндии. Пресс-секретарь президента РФ назвал конфронтацией заявление Финляндии по ядерному оружию.