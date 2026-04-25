Силы США атаковали лодку предполагаемых наркоторговцев, убиты два человека

Вооружённые силы США нанесли удар по лодке предполагаемых участников наркотрафика в восточной части Тихого океана.
Об этом сообщает Южное командование Пентагона.
Представители командования пояснили, что в результате инцидента были убиты двое подозреваемых.
По словам военных, разведка заранее подтвердила участие данного судна в незаконной транспортировке запрещённых веществ.
«Плавсредство перемещалось по путям наркотрафика… и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — говорится в сообщении.
15 апреля вооружённые силы США нанесли удар по лодке подозреваемых в наркотрафике в восточной части Тихого океана.