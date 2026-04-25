«Единая Россия» провела «Диктант Победы» в Красноярском крае

В Красноярском крае «Единая Россия» провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы». В этом году участие приняли более 22 тысяч жителей Красноярского края, работало 750 площадок по всему региону. Площадки были в школах, библиотеках, музеях, учреждениях культуры. Диктант начался в 16:00 одновременно во всех регионах страны. Участники получили 25 вопросов и 45 минут на ответы. На площадках Диктанта можно было написать письмо бойцам СВО в рамках акции «Письмо солдату». Также для желающих была предоставлена возможность пройти диктант онлайн на сайте проекта.
Одной из центральных площадок стал музей «Мемориал Победы». Участники акции возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших минутой молчания.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко ежегодно принимает участие в акции: «В каждой семье есть своя личная история родного человека, того, кто воевал в Великую Отечественную войну. История всей нашей страны, история геройского подвига поколения победителей лежит в основе нашей национальной идентичности. Восьмой раз проходит акция “Диктант Победы”, ежегодно по всей стране увеличивается количество площадок, все больше людей включается в это мероприятие. Не только для того, чтобы проверить свои знания, а для того, чтобы показать, что подвиг, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны, и сегодня наполнен для нас смыслом и ценностью. Поэтому такое количество людей всех возрастов и профессий принимает участие в акции. У нас в крае почти 750 площадок от Диксона до южных территорий Шушенского заповедника, в электричке и даже на борту самолета тоже организованы такие площадки, на которых можно принять участие в международной акции “Диктант Победы”.
Впервые в акции принимал участие Герой Российской Федерации, участник предварительного голосования «Единой России» Олег Ликонцев. Оба его деда воевали в Великую Отечественную войну.
«“Диктант Победы” — подтверждение того, что память передается из поколения в поколение. Важно, что вопросы Диктанта охватывают не только события Великой Отечественной войны, но и специальную военную операцию. Мы обязаны знать новое поколение героев. Обязаны понимать, какой ценой сегодня нашей стране даются свобода и возможность жить по своему выбору», — отметил Олег Ликонцев.
В Национальном центре «Россия» на вопросы диктанта ответили представители силовых ведомств, участники «Движения Первых» и школьники. Советник директора по воспитанию лицея № 1 Полина Карапчук рассказала, почему важно принимать участие в таких акциях: «Участие в “Диктанте Победы” очень важно не только для юных граждан, а для каждого гражданина России. Сохранение исторической памяти, гордость за подвиг каждого участника боевых действий, за каждого труженика тыла и за каждого ребенка, который пережил кошмарные события того времени сохранилась в нашем ДНК. Эту память нужно поддерживать. Наша задача помогать каждому помнить об этом, в том числе и участвовать в “Диктанте Победы”. Мы гордимся, что нас, наших ребят, пригласили поучаствовать в акции на этой значимой площадке в Национальном Центре “Россия” в Красноярске».
Также диктант могли написать и гости национального заповедника «Красноярские Столбы», в ней принял участие председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края Виталий Дроздов: «Диктант Победы» проходит ежегодно, и национальный парк «Красноярские Столбы» — традиционная площадка для меня. Акция важна для того, чтобы помнить историю и то, каким трудом и жертвами досталась нам та победа, благодаря которой наша страна выстояла и существует сейчас. После диктанта нахожу повод еще раз заглянуть в страницы учебников. Участие в «Диктанте Победы» — хороший повод и возможность погрузиться в события тех лет".
Победители смогут выиграть поездку на Парад Победы на Красной площади в Москве.
Отметим, восьмой «Диктант Победы» был проведен с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания вошли вопросы, посвящённые Георгию Константиновичу, другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок — о тематике СВО.
В Красноярском крае в 2025 году более 21 тысячи жителей написали «Диктант Победы».
Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».