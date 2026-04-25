Бессент: США больше не будут продлевать ослабление санкций на нефть из РФ

Американские власти не намерены вновь продлевать ослабление санкций в отношении нефти и нефтепродуктов из России, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая находится в море, во многом исчерпана», — сказал глава ведомства в интервью агентству Associated Press.
Кроме того, он также исключил вариант, при котором Соединённые Штаты временно разрешат продажу иранской нефти, загруженной на танкеры.
Напомним, ранее министерство финансов США объявило о возобновлении действия лицензии на продажу российской нефти. Это решение затронуло сырьё, загруженное на суда до 17 апреля. Такое решение связано с энергетическим кризисом, начавшимся после конфликта на Ближнем Востоке. Новое временное ослабление санкций будет действовать до 16 мая включительно.
18 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что продление ослабления санкций коснётся более 100 млн баррелей нефти.
21 апреля Скотт Бессент в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США уточнил, что более десяти стран попросили американские власти продлить ослабление санкций в отношении российской нефти.