Эксперт Геррейро: ЕС ищет новые возможности конфисковать российские активы

«В настоящее время Европейский союз пытается выработать некий компромиссный механизм, который позволил бы ограниченной группе государств-членов принять и реализовать подобное решение. Это связано с тем, что на уровне всего объединения отсутствует необходимое большинство или единогласие для его утверждения. Именно это и порождает разногласия и трения внутри ЕС. Большинство стран прекрасно осознают риски, которые влечет за собой такой шаг. Причем речь идет не только о нарушении международного права — хотя и этот фактор имеет значение. Для многих государств куда важнее потенциальные финансовые последствия», — отметил он.
По словам Геррейро, подобные действия «неизбежно подорвут доверие к Европейскому союзу со стороны других стран». «Государства начнут всерьез задумываться о целесообразности размещения своих средств в европейских финансовых институтах, если существует риск их утраты в результате подобной правовой интерпретации, — продолжил юрист. — С точки зрения финансовой стабильности, а также динамики евро как валюты — его возможного укрепления или, напротив, обесценивания — такие решения могут иметь крайне серьезные последствия, вплоть до подрыва финансовых систем государств-членов ЕС. Риски здесь колоссальны».
Как отметил эксперт, речь идет об «очередном нарушении международного права». «Активы, принадлежащие России, являются собственностью суверенного государства. Это означает, что любые попытки изъять их фактически представляют собой кражу. Иными словами, это попытка забрать средства у другого государства, которое обладает полным и безусловным правом самостоятельно распоряжаться своими активами», — подчеркнул он.
«Именно поэтому Бельгия — страна, где в настоящее время сосредоточена значительная часть российских активов — выступает против подобных инициатив, прекрасно понимая возможные последствия. Таким образом, с одной стороны, мы имеем очевидное нарушение международного права, поскольку изъятие активов другого государства недопустимо. С другой — значительные финансовые риски, которые неизбежно сопровождают подобные шаги», — констатировал Геррейро.
