Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат от ЛДПР раскрыл последнее поручение Жириновского

Депутат Леонов: Жириновский перед смертью поручил изучить книгу об испанке.

Источник: Комсомольская правда

Перед уходом из жизни Владимир Жириновский дал депутату Сергею Леонову задание: изучить книгу «Испанка. История самой смертоносной эпидемии» и представить по ней краткий доклад. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

«Помню его последнее поручение. Буквально за неделю до госпитализации он передал через помощника мне книгу, такую толстую книгу, называлась “Испанка. История самой смертоносной эпидемии”», — сказал депутат.

По словам депутата, Жириновский очень боялся ковида и потому интересовался им. Он сам сделал много прививок и заставил привиться всех однопартийцев.

Леонов отметил, что бывший лидер ЛДПР выступал как главный «амбассадор» всех ковидных ограничений и сам добивался их соблюдения.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

