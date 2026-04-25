Депутат от ЛДПР раскрыл последнее поручение Жириновского

Перед уходом из жизни Владимир Жириновский дал депутату Сергею Леонову задание: изучить книгу «Испанка. История самой смертоносной эпидемии» и представить по ней краткий доклад. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.
«Помню его последнее поручение. Буквально за неделю до госпитализации он передал через помощника мне книгу, такую толстую книгу, называлась “Испанка. История самой смертоносной эпидемии”», — сказал депутат.
По словам депутата, Жириновский очень боялся ковида и потому интересовался им. Он сам сделал много прививок и заставил привиться всех однопартийцев.
Леонов отметил, что бывший лидер ЛДПР выступал как главный «амбассадор» всех ковидных ограничений и сам добивался их соблюдения.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.