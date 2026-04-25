КСИР подозревает задержанный ранее танкер в сотрудничестве с военными США

КСИР подозревает задержанный танкер Epaminodes в сотрудничестве с армией США.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подозревает, что судно Epaminodes, задержанное ранее за попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения, сотрудничает с военными США, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

В среду иранские военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщали о том, что военные задержали два судна — MSC-Francesca, связанное с Израилем, и Epaminodes, которые попытались пройти без разрешения в районе Ормузского пролива.

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал подробности о судне, которое он недавно захватил и передал в иранские территориальные воды, заподозрив его в сотрудничестве с американскими военными. КСИР включил в отчет подробности о судне, определенном как Epaminodes», — говорится в публикации телеканала.

По данным Press TV, КСИР опубликовал отчет о задержанных судах в субботу. Они будут отправлены к территориальным водам Ирана для проверки груза и соответствующих документов. В отчете утверждается, что судно Epaminodes шло под флагом Либерии и направлялось в индийский контейнерный порт Мундра. Телеканал добавляет со ссылкой на КСИР, что с 2024 по 2026 годы судно сделало 36 остановок в 11 разных портах США, во время которых оно выгрузило около 299 тысяч тонн груза.

КСИР подчеркнул, что судно находилось у иранского острова Ларек в Ормузском проливе два дня назад.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше