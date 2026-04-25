КСИР подозревает задержанный ранее танкер в сотрудничестве с военными США

По данным Press TV, КСИР опубликовал отчет о задержанных судах в субботу. Они будут отправлены к территориальным водам Ирана для проверки груза и соответствующих документов. В отчете утверждается, что судно Epaminodes шло под флагом Либерии и направлялось в индийский контейнерный порт Мундра. Телеканал добавляет со ссылкой на КСИР, что с 2024 по 2026 годы судно сделало 36 остановок в 11 разных портах США, во время которых оно выгрузило около 299 тысяч тонн груза.