Белорусский ученый рассказал о контактах с украинской стороной по теме ЧАЭС

МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Контакты белорусских ученых с украинской стороной по чернобыльской теме в настоящее время отсутствуют, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.
«На данный момент контакты с украинской стороной по этой теме отсутствуют», — сказал РИА Новости Чешик.
В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.