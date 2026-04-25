Белорусский ученый рассказал о контактах с украинской стороной по теме ЧАЭС

РИА Новости: контакты Белоруссии и Украины по теме ЧАЭС сейчас отсутствуют.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Контакты белорусских ученых с украинской стороной по чернобыльской теме в настоящее время отсутствуют, сообщил в интервью РИА Новости директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

«На данный момент контакты с украинской стороной по этой теме отсутствуют», — сказал РИА Новости Чешик.

В текущем году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Белоруссия больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше