Ведущие державы начнут сотрудничать друг с другом после того, как мир победит «вирус глобализма», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на утверждение французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Соединённые Штаты, РФ и Китай будто объединились с целью противостоять Европе.
Напомним, в середине февраля Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны. В свою очередь, Соединённые Штаты пытаются помешать такой деятельности ЕС.
