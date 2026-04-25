Дмитриев спрогнозировал, как изменится мир после победы над глобализмом

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал представить сотрудничество России, США, ЕС, Китая и Индии после победы мира над глобализмом.

Источник: Аргументы и факты

Ведущие державы начнут сотрудничать друг с другом после того, как мир победит «вирус глобализма», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на утверждение французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Соединённые Штаты, РФ и Китай будто объединились с целью противостоять Европе.

«Представьте Россию, США, КНР, ЕС, Индию и другие страны, которые работают вместе, как только мир победит вирус глобализма», — подчеркнул Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, в середине февраля Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны. В свою очередь, Соединённые Штаты пытаются помешать такой деятельности ЕС.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

