Сакс предостерег США от заявлений о превосходстве в мире

«Это совершенно неправильный подход к нашему миру», — сказал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Так он описал заявления руководства США о превосходстве Америки в мире.
«Мир встречается со многими глубокими проблемами. Много стран с ядерным оружием, много могущественных стран. Нужно найти способ поладить, сотрудничать и решать проблемы», — добавил Сакс.
Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа описывает свои подходы в политике лозунгом «Америка на первом месте». В международном контексте руководство Штатов всегда подчеркивает, что будет руководствоваться в первую очередь внутренними интересами и законодательством.