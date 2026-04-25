Левитт: Трамп доверяет главе ФБР, несмотря на сообщения о проблемах с алкоголем

Напомним, 17 апреля журнал The Atlantic опубликовал статью, в которой утверждалось, что Патель часто отсутствует на работе, чрезмерно пользуется служебным транспортом, включая самолёт, в личных целях и злоупотребляет алкоголем. По данным собеседников издания, поведение директора ФБР некоторые его коллеги считают угрозой национальной безопасности. ФБР категорически опровергло эти утверждения, а сам Патель подал к журналу и автору статьи иск на 250 миллионов долларов.