Левитт: Трамп доверяет главе ФБР, несмотря на сообщения о проблемах с алкоголем

Американский лидер Дональд Трамп продолжает доверять директору Федерального бюро расследований Кэшу Пателю, несмотря на публикации СМИ о том, что у него есть проблемы с алкоголем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Источник: Life.ru

«Президент по-прежнему уверен в директоре ФБР и нашей команде по обеспечению правопорядка, в том, что они продолжат так же успешно выполнять свою работу, как и в течение последних полутора лет», — отметила Левитт.

Она также подчеркнула, что благодаря усилиям Пателя и других членов команды администрации удалось добиться «125-летнего минимума по количеству убийств по всей стране».

Напомним, 17 апреля журнал The Atlantic опубликовал статью, в которой утверждалось, что Патель часто отсутствует на работе, чрезмерно пользуется служебным транспортом, включая самолёт, в личных целях и злоупотребляет алкоголем. По данным собеседников издания, поведение директора ФБР некоторые его коллеги считают угрозой национальной безопасности. ФБР категорически опровергло эти утверждения, а сам Патель подал к журналу и автору статьи иск на 250 миллионов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше