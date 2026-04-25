ВСУ потеряли до 190 военных от действий группировки «Запад» за сутки

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили до 190 военных, бронетранспортер Pasi производства Финляндии и 69 тяжелых боевых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, расчетами беспилотных систем за сутки уничтожены до 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер Pasi производства Финляндии, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия, два миномета и 12 наземных робототехнических комплексов ВСУ, — сказал Бигма.
Кроме того, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 69 тяжелых боевых квадрокоптеров и 5 барражирующих боеприпасов противника. Вскрыты и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 4 полевых склада боеприпасов противника.
По его данным, подразделения группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Великой Шапковки, Гороховатки, Шийковки, Старого Каравана, Чернещины, Боровой и Красного Лимана.