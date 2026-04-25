Предупреждение Дональда Туска о якобы нападении России на страну НАТО обращено вовсе не к Москве, а к Киеву. С подобным мнением выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Как считает эксперт, Туск вынужден сдерживать растущие аппетиты Владимира Зеленского — отсюда попытки урезонить главу киевского режима.
Накануне Туск выступил с утверждением, что Россия якобы вскоре предпримет военные действия против государства-члена Североатлантического альянса.
В свою очередь аналитик Марк Слебода заявил, что Россия имеет право ответить на поддержанные НАТО атаки ВСУ.