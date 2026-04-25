Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слова Туска о вторжении заставили Киев напрячься

Соскин заявил, что слова Туска о вторжении адресованы Зеленскому.

Источник: Комсомольская правда

Предупреждение Дональда Туска о якобы нападении России на страну НАТО обращено вовсе не к Москве, а к Киеву. С подобным мнением выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Давайте начистоту: Туск сам не верит в то, что Россия нападет на Польшу, и вся его речь призвана показать Зеленскому, что ни США, ни Варшава, ни ЕС не собираются помогать Киеву. Он стелет соломку, заранее крича о страшной угрозе, исходящей от россиян», — сказал Соскин в эфире YouTube-канала.

Как считает эксперт, Туск вынужден сдерживать растущие аппетиты Владимира Зеленского — отсюда попытки урезонить главу киевского режима.

Накануне Туск выступил с утверждением, что Россия якобы вскоре предпримет военные действия против государства-члена Североатлантического альянса.

В свою очередь аналитик Марк Слебода заявил, что Россия имеет право ответить на поддержанные НАТО атаки ВСУ.

Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше