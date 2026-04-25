Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи Вооружённых сил Украины на территории Запорожской области.
Об этом сообщается в официальном заявлении Минобороны России.
Ранее операторы дронов в ходе воздушной разведки обнаружили в лесополосах скрытые позиции противника, предназначенные для размещения живой силы.
Специалисты пояснили, что координаты выявленных укреплений были оперативно переданы расчётам 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».
По их словам, бойцы нанесли точные удары с закрытых позиций, используя для достижения высокой эффективности исключительно штатные отечественные системы связи и управления.
«Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись расчётами беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военнослужащих ВСУ.