Артиллеристы России уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные блиндажи Вооружённых сил Украины на территории Запорожской области.

Об этом сообщается в официальном заявлении Минобороны России.

Ранее операторы дронов в ходе воздушной разведки обнаружили в лесополосах скрытые позиции противника, предназначенные для размещения живой силы.

Специалисты пояснили, что координаты выявленных укреплений были оперативно переданы расчётам 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

По их словам, бойцы нанесли точные удары с закрытых позиций, используя для достижения высокой эффективности исключительно штатные отечественные системы связи и управления.

«Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись расчётами беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения военнослужащих ВСУ.