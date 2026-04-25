ВС РФ отразили налет беспилотников ВСУ на константиновском направлении

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Южная» отразили налет беспилотников противника на константиновском направлении СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Операторы дронов-перехватчиков Южной группировки войск отразили налет беспилотников ВСУ на константиновском направлении», — говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки, в свою очередь, поделились подробностями о наиболее эффективных способах противодействия дронам противника. По словам командира взвода БПЛА с позывным Иванец, при уничтожении беспилотников необходимо целиться в аккумулятор или камеру устройства. «Главное — попасть туда, где у них находятся аккумуляторы или камера. В основную часть», — сказал он.
В Минобороны подчеркнули, что для противостояния вражеским дронам самолетного типа, направляющимся в тыл для атак по инфраструктуре, военнослужащие Южной группировки активно используют дроны-перехватчики.