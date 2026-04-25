Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: попавших под лавину в Бурятии туристов могли сопровождать местные гиды

Восхождение незарегистрированной туристической группы из Иркутской области, которая попала под лавину в Бурятии, могли организовать местные гиды-инструкторы.

Об этом сообщает республиканское управление СК России.

По словам следователей, в настоящий момент проверяется версия об использовании туристами платных услуг коммерческой организации, которая занимается обслуживанием путешественников в базовом лагере.

«Следствием сейчас проверяется версия о том, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов», — говорится в сообщении.

24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы находились семь человек.

Один турист погиб, троих обнаружили живыми. Поиски ещё троих продолжаются.

Возбуждено уголовное дело.