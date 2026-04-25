СК: попавших под лавину в Бурятии туристов могли сопровождать местные гиды

Восхождение незарегистрированной туристической группы из Иркутской области, которая попала под лавину в Бурятии, могли организовать местные гиды-инструкторы.
Об этом сообщает республиканское управление СК России.
По словам следователей, в настоящий момент проверяется версия об использовании туристами платных услуг коммерческой организации, которая занимается обслуживанием путешественников в базовом лагере.
«Следствием сейчас проверяется версия о том, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов», — говорится в сообщении.
24 апреля туристы попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. В составе группы находились семь человек.
Один турист погиб, троих обнаружили живыми. Поиски ещё троих продолжаются.
Возбуждено уголовное дело.