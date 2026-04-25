Лавров ответил на вопрос о дипломатии анекдотом про армянское радио

Глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил анекдот про армянское радио, рассуждая об искусстве дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил анекдот про армянское радио в ответ на вопрос о том, в чем сейчас состоит искусство российской дипломатии.

«Знаете, если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: “Что такое дипломатия?”. Они ответили, что есть несколько вариантов…» — сказал глава МИД в интервью телеканалу «Общественное телевидение России».

Самая приличная разновидность ответа, по словам Лаврова, предполагала умение деликатно отправить человека в определенное место, при этом создав у него ощущение предвкушения путешествия. Министр отметил, что такое решение можно включить в перечень методов дипломатии, поскольку в нём нет ничего необычного.

Глава МИД также обратил внимание, что дипломатия должна защищать национальные интересы, при этом уважая позицию достойных и порядочных партнёров.

Напомним, в феврале Сергей Лавров прокомментировал настойчивые попытки США получить контроль над Гренландией. В связи с этим он рассказал советский анекдот о попугае, которого пытаются провезти через границу «хоть тушкой, хоть чучелом».

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов.
