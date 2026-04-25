Лавров ответил на вопрос о дипломатии анекдотом про армянское радио

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил анекдот про армянское радио в ответ на вопрос о том, в чем сейчас состоит искусство российской дипломатии.
«Знаете, если перейти немного в сферу юмора, помните, была серия анекдотов про армянское радио в Советском Союзе. Армянское радио спросили: “Что такое дипломатия?”. Они ответили, что есть несколько вариантов…» — сказал глава МИД в интервью телеканалу «Общественное телевидение России».
Самая приличная разновидность ответа, по словам Лаврова, предполагала умение деликатно отправить человека в определенное место, при этом создав у него ощущение предвкушения путешествия. Министр отметил, что такое решение можно включить в перечень методов дипломатии, поскольку в нём нет ничего необычного.
Глава МИД также обратил внимание, что дипломатия должна защищать национальные интересы, при этом уважая позицию достойных и порядочных партнёров.
Напомним, в феврале Сергей Лавров прокомментировал настойчивые попытки США получить контроль над Гренландией. В связи с этим он рассказал советский анекдот о попугае, которого пытаются провезти через границу «хоть тушкой, хоть чучелом».