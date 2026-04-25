Россиянам раскрыли, существует ли идеальное время для завтрака

Часто можно встретить утверждения о том, что завтрак обязательно должен быть ранним — например, в течение первого часа после пробуждения. Однако с позиции доказательной медицины ситуация оказывается более сложной и требует аккуратных формулировок.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий.
«Прежде всего важно отметить: на сегодня не существует универсального идеального времени завтрака, которое было бы доказано как оптимальное для всех людей. Рекомендации, которые иногда звучат как строгие правила, чаще основаны либо на физиологических предпосылках, либо на ограниченных данных, а не на однозначных клинических доказательствах. Одним из аргументов в пользу раннего завтрака является работа циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма», — пояснила она.
Известно, что в первой половине дня у большинства людей выше чувствительность к инсулину — способности организма эффективно усваивать глюкозу, отметила Одерий.
«Это означает, что при прочих равных условиях метаболический ответ на пищу утром может быть более благоприятным, чем вечером. Однако важно подчеркнуть: хотя эта физиологическая закономерность хорошо описана, прямых доказательств того, что завтрак в строго определённые часы существенно влияет на долгосрочное здоровье, недостаточно», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что другая линия аргументации связана с наблюдательными исследованиями.
«В них действительно часто обнаруживается, что люди, которые едят раньше и распределяют основную часть калорий на первую половину дня, имеют более благоприятные показатели массы тела и обмена веществ. Однако такие исследования не позволяют установить причинно-следственную связь. Люди, придерживающиеся раннего режима питания, как правило, в целом ведут более здоровый образ жизни: раньше ложатся спать, больше двигаются, реже курят и лучше контролируют рацион. Эти факторы могут объяснять наблюдаемые различия», — рассказала врач.
Отдельного внимания заслуживает вопрос, обязателен ли завтрак вообще, отметила эндокринолог.
«Современные метаанализы показывают, что пропуск завтрака сам по себе не является однозначным фактором риска ожирения или метаболических нарушений. В некоторых случаях люди, не завтракающие, могут даже потреблять меньше калорий в течение суток. В то же время для других отказ от завтрака приводит к перееданию во второй половине дня. Таким образом, реакция на пропуск завтрака во многом индивидуальна. С практической точки зрения наиболее обоснованным подходом является отказ от универсальных жёстких правил», — заявила эксперт.
Время завтрака следует рассматривать как вторичный фактор по сравнению с общим качеством питания, его калорийностью, регулярностью и соответствием индивидуальным потребностям, посоветовала она.
«Если человеку комфортно завтракать вскоре после пробуждения и это помогает поддерживать стабильный уровень энергии и аппетита, такой режим можно считать разумным. Если же утром нет чувства голода, а общее питание остаётся сбалансированным и показатели здоровья в норме, отсутствие завтрака также не требует обязательной коррекции», — заключила Одерий.
Ранее россиянам перечислили продукты, которые нельзя есть натощак.