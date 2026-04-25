Россиянам раскрыли, существует ли идеальное время для завтрака

«Современные метаанализы показывают, что пропуск завтрака сам по себе не является однозначным фактором риска ожирения или метаболических нарушений. В некоторых случаях люди, не завтракающие, могут даже потреблять меньше калорий в течение суток. В то же время для других отказ от завтрака приводит к перееданию во второй половине дня. Таким образом, реакция на пропуск завтрака во многом индивидуальна. С практической точки зрения наиболее обоснованным подходом является отказ от универсальных жёстких правил», — заявила эксперт.