Нетаньяху рассказал о своем лечении от рака простаты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошел курс лечения от рака предстательной железы. По его словам, опухоль обнаружили на ранней стадии в 2024 году.

Обследование показало, что это ранняя стадия злокачественной опухоли. Затем последовали операция и терапия. Господин Нетаньяху добавил, что с тех пор находится под постоянным медицинским наблюдением.

«Я прошел целенаправленное лечение, несколько коротких сеансов, почитал книгу и продолжил работать. Хотел бы поблагодарить замечательных врачей и медперсонал больницы “Хадасса” в Иерусалиме», — написал премьер в соцсети Х.

Израильский премьер отложил публикацию регулярного доклада о состоянии своего здоровья, опасавшись его использования Ираном с целью пропаганды, сообщил он.