В ФРГ призвали канцлера Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

Сопредседатель отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца связаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения поставок нефти.

Об этом сообщает газета Ostdeutsche Allgemeine.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 мая транзит казахстанского сырья в Германию пойдёт в обход трубопровода «Дружба».

Шульце пояснил, что государству необходимо как можно скорее заключить новый долгосрочный договор для получения недорогого горючего. По его словам, из-за эскалации на Ближнем Востоке и перебоев с топливом страна рискует столкнуться с ростом цен, сокращением рабочих мест и банкротствами.

«Мерц должен договориться с президентом России о новом контракте на поставку нефти», — призвал политик.

22 апреля официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ прорабатывает альтернативные маршруты поставок нефтепродуктов, если транзит казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба» прекратится.

