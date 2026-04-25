США атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика в Тихом океане

Соединённые Штаты атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика на востоке Тихого океана. В результате удара погибли два человека. Такой информацией делится южное командование Минобороны США.

Источник: Life.ru

Удар американских военных по лодке предполагаемых участников наркотрафика в Тихом океане. Видео © X / U.S. Southern Command.

«Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — сказано в сообщении, которое опубликовало командование в соцсети X.

Подчёркивается, что двое мужчин — предполагаемых участников транспортировки запрещённых веществ — погибли во время операции. Никто из военнослужащих ВС США не пострадал.

Также недавно Вооружённые силы США атаковали судно в Карибском море. Американские военные считают, что его использовали наркоторговцы. В результате удара погибли три человека. Разведка подтвердила, что судно двигалось вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика.

