Европа с апреля потеряет почти треть российского импорта СПГ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европа потеряет почти треть российского импорта сжиженного природного газа (СПГ) после вступившего 25 апреля запрета на импорт СПГ по краткосрочным контрактам, прокомментировал РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступает в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
«Структура поставок российского СПГ в Европу характеризуется преобладанием долгосрочных контрактов, на которые приходится около 70% объёмов. Соответственно, доля краткосрочных и спотовых контрактов оценивается примерно в 30%. Именно эта часть поставок подпадает под вводимые ограничения», — заявил эксперт.
По итогам 2025 года Россия занимала 13% в совокупном импорте СПГ стран ЕС.
«На текущий момент российский газ сохраняет заметное присутствие на европейском рынке, несмотря на последовательную политику снижения зависимости», — отметил Тимонин.