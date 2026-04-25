Губернатор Паслер: жилой дом повреждён при атаке БПЛА на Екатеринбург

В Екатеринбурге в результате атаки беспилотного летательного аппарата получил повреждения жилой дом.
Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА», — написал глава региона.
На месте происшествия в настоящий момент уже работают специалисты спасательных служб.
Паслер пояснил, что из-за инцидента в безопасное место были эвакуированы 50 человек.
Ранее в аэропортах Екатеринбурга и Перми временно ограничили приём и отправление воздушных судов.
