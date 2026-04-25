Губернатор Паслер: жилой дом повреждён при атаке БПЛА на Екатеринбург

В Екатеринбурге в результате атаки беспилотного летательного аппарата получил повреждения жилой дом.

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Несколько минут назад по Екатеринбургу была совершена атака БПЛА», — написал глава региона.

На месте происшествия в настоящий момент уже работают специалисты спасательных служб.

Паслер пояснил, что из-за инцидента в безопасное место были эвакуированы 50 человек.

Ранее в аэропортах Екатеринбурга и Перми временно ограничили приём и отправление воздушных судов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
