Россиян предупредили, безопасно ли есть раннюю клубнику

Ранняя клубника, поступающая в продажу до начала сезона, требует особого внимания как со стороны потребителя, так и со стороны контролирующих органов. Основные риски связаны не столько с самим фактом раннего созревания, сколько с условиями выращивания, транспортировки и хранения, а также с применением средств защиты растений.
Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач.
«Свежая, зрелая клубника — деликатный и скоропортящийся продукт. В привычных условиях ягоды начинают утрачивать форму и свежесть уже через один—два дня даже при хранении в холодильнике. Если же клубника остаётся абсолютно твёрдой и свежей после недели хранения, это явный знак химической обработки», — предупредила она.
Для обеспечения сохранности урожая при длительной транспортировке и хранении применяются пестициды (фунгициды, инсектициды), регуляторы роста и азотные удобрения, добавила специалист.
«При соблюдении регламентов остаточные количества этих веществ не превышают допустимых уровней. Однако при нарушении технологий выращивания или чрезмерном применении возможно превышение ПДК, что создаёт токсикологическую нагрузку на организм, особенно у детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями», — подчеркнула эксперт.
Она добавила, что клубника имеет пористую поверхность и высокую влажность, что способствует развитию плесени (в том числе продуцирующей микотоксины), а также обсеменению патогенными микроорганизмами (E. coli, Salmonella spp., вирусы гепатита А).
«Нарушение “холодовой цепи” при транспортировке и хранении многократно увеличивает эти риски. Вопреки распространённому мнению о фальсификации и неестественном окрашивании, клубнику не красят. Но есть удобрения, которые делают ягоду ярче и сочнее. Основные элементы и средства, влияющие на окрашивание ягод, — калийные удобрения. Калий играет ключевую роль в наливе и окрашивании ягод», — предостерегла Кулач.
При выборе ранней клубники она посоветовала обращать внимание на аромат: зрелая ягода должна иметь выраженный сладкий запах, а не быть «пустой» по аромату.
«Цвет должен быть равномерным и насыщенным, без неестественной яркости и с мякотью, соответствующей окраске кожицы. Структура хорошей ягоды упругая, но не слишком плотная или водянистая, а на поверхности не должно быть повреждений, пятен плесени, увядания или липкого налёта», — пояснила эксперт.
Чтобы снизить риски при употреблении клубники, по её словам, необходимо тщательно промывать ягоды под проточной водой, предварительно замочив их на 10—15 минут для удаления загрязнений и части химикатов.
«Зелёную чашечку удаляйте только после мытья, чтобы не занести микробы в мякоть. Храните клубнику в холодильнике при температуре +2…+4 °C и не оставляйте её при комнатной температуре более двух часов. Соблюдайте умеренность: взрослым рекомендуется пять—семь ягод за раз, а детям, беременным и людям с заболеваниями ЖКТ — начинать с двух—трёх ягод», — заключила собеседница RT.
Ранее россиянам перечислили продукты, которые влияют на иммунитет и уровень энергии.