Эксперт Тимонин: Европа потеряет треть импорта СПГ из России

Европейские страны лишатся около 30% поставок российского сжиженного природного газа из-за запрета на краткосрочные контракты, сообщил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин.
Его слова приводит РИА Новости.
Тимонин пояснил, что в структуре европейских закупок преобладают долгосрочные контракты, составляющие около 70% от всего объёма. По его словам, именно на оставшиеся спотовые соглашения распространяются новые ограничения.
Обозреватели уточнили, что по итогам 2025 года доля России в совокупном импорте сжиженного природного газа стран союза составляла 13%.
«На текущий момент российский газ сохраняет заметное присутствие на европейском рынке», — констатировал специалист.
Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен ввести с 25 апреля запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам.