Дмитриев назвал условие для международного сотрудничества

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются противниками Европы. Французский лидер также сообщил о необходимости укрепления самостоятельной роли Европы в вопросах безопасности. По его словам, опора исключительно на НАТО не обеспечивает полного спектра задач, поэтому Евросоюзу следует развивать собственные оборонные и политические механизмы.