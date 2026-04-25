Луч смерти: Белоруссия получила уникальное оружие и готова его применить

Боевой лазер, разработанный в Белоруссии, способен поражать беспилотники на дистанции до 1,5−2 километра. Об этой новинке заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Возможно, в Белоруссии сделали лазер на основе каких-то разработок из комплектующих, которые выпускаются в Китае у нас. Если их грамотно собрать, в принципе, можно получить боевой лазер. Думаю, что пока это больше демонстрационная установка в силу того, что главная проблема — удержать луч на одной точке. Если мы держим на одной точке хотя бы несколько секунд в одной точке, то, в принципе, результат будет очень хороший. А так эту установку еще предстоит дорабатывать. В зависимости от того, как быстро устранят недостатки, можно говорить о массовом производстве боевых лазеров, но не раньше следующего года», — прокомментировал информацию об этой новинке aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее Кнутов рассказал об используемом ВС РФ корректируемом снаряде «Краснополь», цель для которого подсвечивают лазерным лучом, который невозможно заметить, но он дает возможность навести на цель снаряд.