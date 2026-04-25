Луч смерти: Белоруссия получила уникальное оружие и готова его применить

«Возможно, в Белоруссии сделали лазер на основе каких-то разработок из комплектующих, которые выпускаются в Китае у нас. Если их грамотно собрать, в принципе, можно получить боевой лазер. Думаю, что пока это больше демонстрационная установка в силу того, что главная проблема — удержать луч на одной точке. Если мы держим на одной точке хотя бы несколько секунд в одной точке, то, в принципе, результат будет очень хороший. А так эту установку еще предстоит дорабатывать. В зависимости от того, как быстро устранят недостатки, можно говорить о массовом производстве боевых лазеров, но не раньше следующего года», — прокомментировал информацию об этой новинке aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.