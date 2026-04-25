Командир Аид: в Судже нашли братскую могилу погибших в оккупации ВСУ

КУРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Командир группы Аида спецназа «Ахмат» в беседе с ТАСС рассказал, как в Судже Курской области было обнаружено братское захоронение с 524 телами мирных жителей, погибших в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Мирные рассказывали, как противник расстреливал, атаковал при попытке выехать из сел, как ВСУ говорили: “Вы наш живой щит, возвращаетесь”. В Русском Поречном была устроена противником резня мирного населения, все подвалы были забиты телами. Аналогично было и в Судже, самое большое захоронение — братская могила, которую обнаружили относительно недавно, в 524 тела», — рассказал собеседник агентства.
Так, по его словам, российские военнослужащие поняли, что столкнулись с настоящей нечеловеческой ненавистью. Тела насильственно убитых мирных жителей находили на протяжении всей курской операции, а масштабы стали понятны после освобождения Суджи. «Ничего воинского, ничего мужского у противника не было, потому что воины себя так не ведут — они на местных они не отыгрываются. Там мы поняли, что мы столкнулись с реальным злом», — добавил Аид.