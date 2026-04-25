Politico: Марко Рубио считают серьёзным кандидатом на выборах президента США

Ближайшие соратники президента США Дональда Трампа всё чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьёзного кандидата на выборах главы государства в 2028 году.
Об этом сообщает издание Politico.
Обозреватели рассказали, что непоколебимая преданность Трампу и умение избегать громких скандалов значительно укрепили позиции руководителя внешнеполитического ведомства.
По словам источников из Белого дома, американские чиновники считают опытного политика целесообразным выбором в качестве потенциального преемника.
«Некоторые из ближайших соратников… всё чаще рассматривают Марко Рубио как серьёзного претендента на победу», — говорится в статье.
Ранее сам Рубио в частном порядке называл вице-президента Джей Ди Вэнса главным претендентом от республиканцев на пост президента США.
При этом американский журналист Такер Карлсон заявил, что многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа.