Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Марко Рубио считают серьёзным кандидатом на выборах президента США

Ближайшие соратники президента США Дональда Трампа всё чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьёзного кандидата на выборах главы государства в 2028 году.

Ближайшие соратники президента США Дональда Трампа всё чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьёзного кандидата на выборах главы государства в 2028 году.

Об этом сообщает издание Politico.

Обозреватели рассказали, что непоколебимая преданность Трампу и умение избегать громких скандалов значительно укрепили позиции руководителя внешнеполитического ведомства.

По словам источников из Белого дома, американские чиновники считают опытного политика целесообразным выбором в качестве потенциального преемника.

«Некоторые из ближайших соратников… всё чаще рассматривают Марко Рубио как серьёзного претендента на победу», — говорится в статье.

Ранее сам Рубио в частном порядке называл вице-президента Джей Ди Вэнса главным претендентом от республиканцев на пост президента США.

При этом американский журналист Такер Карлсон заявил, что многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше