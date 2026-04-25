Власти Великобритании сорвали продажу гольф-клуба российскому бизнесмену

А ранее самый богатый человек Украины Ринат Ахметов (признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения, запрещённого в РФ) не пожалел денег на роскошь. Он купил пятиэтажную квартиру в Монако за невероятную сумму — 554 миллиона долларов. Это рекорд в сфере сделок с недвижимостью. Апартаменты площадью 2,5 тысячи квадратных метров с бассейном, джакузи и видом на Средиземное море обошлись покупателю дороже, чем многие элитные дворцы. И это не первая дорогая покупка бизнесмена: в 2019 году он уже приобрел виллу во Франции за $235 млн.