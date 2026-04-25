Политик прокомментировал отказ Эстонии, Латвии и Литвы пропускать самолёт премьера Словакии Роберта Фицо в Москву. Блага подчеркнул что, это решение стало враждебным жестом по отношению к народу Словакии.
«Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолёт словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьёзно говорить. Поэтому Словакия отреагирует. Если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться», — высказался евродепутат.
Напомним, планы Роберта Фицо посетить Москву в День Победы столкнулись с негативной реакцией ряда государств ЕС. Например, страны Прибалтики прямо запретили самолёту словацкого премьера пересекать их воздушное пространство во время полёта, а Польша до сих пор тянет с решением. На фоне слухов об участии политика в параде, в Кремле высказались о числе иностранных лидеров на трибунах.
