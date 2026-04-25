Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 ленивцев погибли в США из-за ненадлежащих условий содержания

РИА Новости: в США из-за ненадлежащих условий содержания погиб 31 ленивец.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Более трех десятков ленивцев из Гайаны и Перу, предназначавшихся для нового развлекательного центра в Орландо, погибли в США из-за ненадлежащего содержания в складском помещении, говорится в отчете инспектора комиссии штата Флорида по охране дикой природы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В период с декабря 2024 по февраль 2025 года животные прибывали в складское помещение в Орландо, которое оказалось не готово к их приему, так как в здании отсутствовали водоснабжение и стабильное электричество, следует из отчета инспектора комиссии.

Первая партия из 21 ленивца из Гайаны погибла в декабре 2024 года от переохлаждения, когда попытки обогреть помещение привели к сбою в электросети, оставив животных без тепла при температуре около 8 градусов.

Вторая группа из 10 особей, прибывшая в феврале из Перу, также не выжила. Часть животных скончалась при транспортировке, остальные — из-за крайне истощенного состояния по прибытии, говорится в отчете.

В ходе последующей проверки инспекторы выявили нарушения в содержании выживших особей, однако владелец получил лишь устные предупреждения без наложения штрафов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше