Захарова заявила о травле журналистов во Франции после интервью с Лавровым

Французские журналисты, взявшие интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, столкнулись с травлей на родине. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

Дипломат отметила, что после публикации беседы репортёры ещё несколько недель вынуждены были оправдываться перед агрессивно настроенными представителями общественности. В связи с этим Захарова назвала поразительным заявление посла Франции в Москве Николя де Ривьера о том, что французские журналисты могут свободно общаться с кем угодно.

В связи с этим Захарова назвала поразительным заявление посла Франции в Москве Николя де Ривьера о том, что французские журналисты могут свободно общаться с кем угодно.

«Да как же они могут брать интервью у российских представителей, когда потом они ещё пару недель должны оправдываться перед всеми во Франции, вот этими агрессивно настроенными якобы общественными деятелями, за которыми мы, конечно, знаем, кто стоит, в том, что они просто задали вопрос», — сказала дипломат.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа прилагает значительные усилия для вовлечения Франции в конфликт с Россией. По его словам, истинная опасность исходит от сторонников европейской интеграции. Филиппо призвал активно распространять информацию о том, что РФ не представляет угрозы для Франции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше