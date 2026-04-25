В Институте Гайдара назвали сырьё, которое производят только в России

Россия является единственной страной в мире, которая производит незаменимый при экстремальных температурах бадделеитовый концентрат, сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Её слова приводит РИА Новости.
Как следует из публикации, данный уникальный материал добывается в качестве сопутствующего продукта при переработке руд циркониевых месторождений.
Левашенко пояснила, что сырьё активно используется для создания керамики, огнеупорных защитных конструкций и в литейном производстве.
По её словам, из-за узкой специализации стоимость бадделеита не зависит от колебаний на мировых рынках и втрое превышает цену премиального циркониевого аналога, который торгуется на спотовом рынке выше $2400 за тонну.
«Только у нас он извлекается как попутный продукт», — подчеркнула специалист.