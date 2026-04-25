Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ядерная пятерка» готовит встречу в Нью-Йорке: в МИД России рассказали подробности

Посол Белоусов: в Нью-Йорке планируется встреча экспертов ядерной пятерки.

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йорке на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия планируется встреча экспертов стран «ядерной пятерки». Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено», — сказал дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных контактах в формате «пятерки» на уровне экспертов.

Белоусов уточнил, что формат «ядерной пятерки» изначально создавался для обсуждения вопросов, связанных с ДНЯО. По его словам, обзорные конференции являются естественной площадкой для таких контактов.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал провести саммит стран, обладающих ядерным оружием. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, эта инициатива по-прежнему сохраняет свою актуальность. Он отметил необходимость такого диалога.

