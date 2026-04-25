Писториус: корабли ВМС Германии отправят в Средиземное море

Власти ФРГ заблаговременно направят часть своих военно-морских сил в Средиземное море на случай участия в операции в Ормузском проливе, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью газете Rheinische Post.
Писториус пояснил, что любое развёртывание сил на Ближнем Востоке требует обязательного получения мандата бундестага.
По его словам, в регион оперативно перебросят минный тральщик и вспомогательное судно, ради чего страна временно сократит участие в других операциях.
«Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море», — констатировал министр.