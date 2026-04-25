Писториус: корабли ВМС Германии отправят в Средиземное море

Власти ФРГ заблаговременно направят часть своих военно-морских сил в Средиземное море на случай участия в операции в Ормузском проливе, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Власти ФРГ заблаговременно направят часть своих военно-морских сил в Средиземное море на случай участия в операции в Ормузском проливе, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью газете Rheinische Post.

Писториус пояснил, что любое развёртывание сил на Ближнем Востоке требует обязательного получения мандата бундестага.

По его словам, в регион оперативно перебросят минный тральщик и вспомогательное судно, ради чего страна временно сократит участие в других операциях.

«Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море», — констатировал министр.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не рассчитывают на Европу в ситуации с Ормузским проливом.

Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
