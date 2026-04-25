Комбрига ВСУ уличили в коррупционных схемах

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Комбриг 58-й бригады ВСУ Иван Шныра незаконно зарабатывает на коррупционных схемах, делая закупки для подразделения, через подконтрольную ему фирму, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Военнослужащие ВСУ передали профильным ведомствам информацию о незаконном обогащении комбрига 58-й отдельной мотопехотной бригады Ивана Шныра, который осуществляет закупки через подконтрольное ООО “Армада”, — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пресс-служба бригады не стала опровергать эту информацию и заявила о недопустимости распространения сведений в СМИ до соответствующего решения суда.
На прошлой неделе в силовых структурах рассказали, что замкомандира 58-й бригады ВСУ подполковника Бобровского задержали за взятку в Харькове. Офицер требовал 14 тысяч долларов за перевод военного в другое подразделение.