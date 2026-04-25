Губернатор Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили около десяти БПЛА

Около десяти беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Ростовской области в ходе отражения атаки противника.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На данный момент информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших гражданах не поступала.

Слюсарь пояснил, что силы противовоздушной обороны успешно перехватили дроны сразу в четырёх районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за девять часов уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше