Губернатор Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили около десяти БПЛА

Около десяти беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Ростовской области в ходе отражения атаки противника.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
На данный момент информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших гражданах не поступала.
Слюсарь пояснил, что силы противовоздушной обороны успешно перехватили дроны сразу в четырёх районах: Чертковском, Милютинском, Миллеровском и Неклиновском.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за девять часов уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией страны.
Узнать больше по теме
