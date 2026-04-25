МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ввоз на территорию Финляндии и хранение ядерного оружия превратить республику в мишень для стратегического наступательного вооружения армии РФ. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее министерство обороны Финляндии заявило о внесении правительством страны в парламент республики предложения разрешить ввозить в страну и хранить на ее территории ядерное оружие.
«[Если] Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения российской армии — это их выбор», — заявил Картаполов.
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.Читать дальше