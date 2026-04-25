Россия стала пятой среди стран G20 по доступности такси

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия стала пятой среди стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на такси — примерно 48 рублей за километр поездки, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.

Самое доступное такси среди стран G20 можно найти в Индии — 20,2 рубля за километр поездки. Вслед за ней по ценам располагаются Индонезия (27 рублей), Китай (27,7 рубля), Южная Корея (42,7 рубля), а замыкает топ-5 Россия (47,9 рубля).

В Турции километр поездки стоит 61,5 рубля, в Бразилии — 67,5 рубля, а в ЮАР — 68,2 рубля. В Аргентине стоимость выше — 75 рублей.

При этом в оставшихся десяти странах объединения цены на километр поездки в такси уже превышают 100 рублей: в Канаде — 114,7 рубля, Италии — 131,9 рубля, Австралии — 133,4 рубля, США — 139,4 рубля, Франции — 167,1 рубля.

Пятерку стран G20 с самым дорогим такси составили Япония (236,1 рубля), Германия (219,6 рубля), Саудовская Аравия (200,1 рубля), Мексика (194,1 рубля) и Великобритания (176,1 рубля).

