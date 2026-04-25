Командир Игла: ВС РФ уничтожили более 20 средств доставки ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 20 средств доставки грузов и личного состава ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир расчета ударных дронов группировки войск с позывным Игла.
«За прошедшую неделю специалистами подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” было уничтожено более 15 автомобилей и 5 робототехнических комплексов, которые использовались ВСУ для доставки грузов и личного состава в Харьковской области. Постоянно дежурим в районе, где возможно движение противника. В случае необходимости даже можем аккуратно посадить дрон и ждать, когда появятся ВСУ», — рассказал он.
Боец добавил, что уничтожение техники ВСУ помогает ограничить возможности украинских солдат по снабжению. Благодаря этому штурмовикам «Севера» легче ликвидировать ВСУ.