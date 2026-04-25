В Челябинской области пресекли атаку беспилотника

Попытку атаки беспилотного летательного аппарата на инфраструктурный объект успешно пресекли на территории Челябинской области.
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, повреждений на земле зафиксировано не было.
Ранее около десяти беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территорией Ростовской области.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.