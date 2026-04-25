ТАСС: командира 58-й бригады ВСУ заподозрили в коррупционных преступлениях

Военнослужащие ВСУ передали профильным ведомствам информацию о незаконном обогащении комбрига, рассказали в российских силовых структурах.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Военные ВСУ передали профильным органам данные о коррупционных преступлениях командира 58-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Украине активно обсуждается информация о коррупционных преступлениях командира 58-й отдельной мотопехотной бригады полковника Ивана Шныра (29.08.1983 г. р.). Военнослужащие ВСУ передали профильным ведомствам информацию о незаконном обогащении комбрига, который осуществляет закупки через подконтрольное ему ООО “Армада”, — сказал собеседник агентства.

Он указал, что пресс-служба бригады не стала опровергать данную информацию, заявив лишь о недопустимости тиражирования сведений в СМИ до соответствующего решения суда.