Шесть человек обратились к медикам после атаки БПЛА на Екатеринбург

Шесть человек обратились за помощью к медикам после атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Екатеринбурге.
Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
У большинства обратившихся диагностировано лёгкое отравление продуктами горения. По его словам, одна женщина была госпитализирована, а остальные пять человек от поездки в больницу отказались.
Всех жильцов эвакуировали, предложив им разместиться в пунктах временного размещения. В настоящий момент на месте продолжают работу медики, психологи и специалисты МЧС.
Ранее Паслер сообщал, что в Екатеринбурге в результате атаки беспилотного летательного аппарата получил повреждения жилой дом.