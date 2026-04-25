Шесть человек обратились к медикам после атаки БПЛА на Екатеринбург

Шесть человек обратились за помощью к медикам после атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Екатеринбурге.

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

У большинства обратившихся диагностировано лёгкое отравление продуктами горения. По его словам, одна женщина была госпитализирована, а остальные пять человек от поездки в больницу отказались.

Всех жильцов эвакуировали, предложив им разместиться в пунктах временного размещения. В настоящий момент на месте продолжают работу медики, психологи и специалисты МЧС.

Ранее Паслер сообщал, что в Екатеринбурге в результате атаки беспилотного летательного аппарата получил повреждения жилой дом.

