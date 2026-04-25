Эксперт Гукасова объяснила правила перерасчёта пенсий после увольнения

Работающие пенсионеры со стажем в период заморозки выплат получат автоматический перерасчёт пенсии после прекращения трудовой деятельности, сообщила директор программы ФМЦ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из публикации, механизм касается тех граждан, чей трудовой стаж пришёлся на период с 2016 по 2024 год.
Гукасова пояснила, что Социальный фонд России автоматически корректирует размер выплат с учётом всех пропущенных за время работы индексаций. По её словам, для тех, кто оформил пенсию до 2016 года, максимальная прибавка может достичь 119,5%.
Специалист напомнила, что индексация для работающих пенсионеров возобновилась в 2025 году, а в январе 2026 года страховая часть выросла на 7,6%.
Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT о выплатах пенсии за май в связи с праздниками.