Боец Маска: современные снайперы на СВО сместили акцент с живой силы на дроны

МАРИУПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Акцент работы снайперов сместился с поражения живой силы на противодействие дронам и прикрытию подразделений БПЛА. Об этом ТАСС рассказал снайпер группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Маска.
«На данный момент в задачи снайперов входит прикрытие основных подразделений: БПЛА, штурмовых подразделений, пехоты, разведки. В основном мы работаем по “птицам” (беспилотникам — прим. ТАСС). То бишь по таким “птицам”, как FPV-дроны, а также крупным, например типа “Баба-яга”, — сказал снайпер.
Боец отметил, что снайперы обеспечены всем необходимым оснащением для работы как днем, так и ночью, вне зависимости от времени года. Работа ведется обязательно в паре.