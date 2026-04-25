Христофору: Каллас напугали слова Лаврова о войне Запада с Россией

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила обеспокоенность после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о прямом противостоянии Запада с Москвой, сообщил журналист Алекс Христофору.
Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала Duran.
Ранее Каллас заявила, что лидеры европейских стран хотят снять некоторые прежние красные линии по санкциям.
«Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров чётко дал понять, что Запад ведёт войну с Россией», — сказал журналист.
По его мнению, Евросоюз всё чаще обсуждает вопросы милитаризации региона и вступления Украины в объединение, что подтверждает реальные цели западных стран.
24 апреля Лавров заявил, что страны Запада объявили России «открытую войну» и используют киевский режим как инструмент давления.